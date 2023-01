Wiener Börse startet mit moderaten Gewinnen, ATX 0,5 % im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Gewinnen in die Woche gestartet. Der ATX stieg bis knapp vor 9.15 Uhr um 0,54 Prozent auf 3.308,15 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa gab es kleine Pluszeichen. Der Wochenauftakt an den Börsen dürfte ruhig verlaufen. Wichtige Datenveröffentlichungen werden am Montag nicht erwartet. Zudem bleiben die US-Märkte wegen des Martin Luther King Day überhaupt geschlossen.

Auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen vorerst nicht vor. Gut gesucht waren im Frühhandel die beiden Versorger-Aktien EVN (plus 1,0 Prozent) und Verbund (plus 0,9 Prozent). Unter den Verlierern fanden sich die Aktien der Post mit einem Minus von 0,9 Prozent.

Impulse könnte im Wochenverlauf die anlaufende Berichtssaison liefern. Nachdem bereits einige wichtige US-Konzerne ihre Ergebnisse berichtet haben, dürften in der laufenden Woche die ersten europäischen Unternehmen folgen.

ISIN AT0000999982