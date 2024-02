Wiener Börse startet mit moderaten Gewinnen - ATX 0,6 Prozent im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.20 Uhr mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 3.460,65 Punkten. Andere wichtige Indizes in Europa zeigten sich zum Handelsstart kaum bewegt. Gut gesucht waren in Wien vor allem die Bankwerte.

So legten RBI-Aktien 1,6 Prozent zu und lagen damit an der Spitze im prime market. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie in Reaktion auf die gemeldeten Ergebnisse von 19,0 auf 24,0 Euro erhöht und ihre Empfehlung "buy" bestätigt.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Grenzen. Nachdem ein überraschend stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht am Freitag die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen geschmälert hatte, dürfte sich die Aufmerksamkeit wieder auf die laufende Ergebnisberichtssaison richten. Impulse könnte am Montag auch der am Nachmittag anstehende ISM-Einkaufsmanagerindex der US-Dienstleister liefern.

