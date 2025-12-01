Wiener Börse startet mit Rekord - ATX legt leichte 0,2 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Montag nach einer Rekordwoche wieder mit einem Rekord gestartet. Der ATX stieg im Frühhandel um 0,19 Prozent auf 5.019,49 Punkte. Die meisten ATX-Werte zeigten sich zum Handelsstart leicht im Plus. Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel vorerst kaum Bewegung. Belastet wurden die Börsen zum Start von schlechten Vorgaben aus Japan.

Der japanische Leitindex Nikkei stand aufgrund von Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck. In Japan wurde eine Rede des Präsidenten der Notenbank Kazuo Ueda am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte. Schwache Konjunkturdaten gab es unterdessen aus China, die dortigen Börsen legten zu.

Datenseitig werden heute laut Helaba-Kommentar Impulse durch die Veröffentlichung der deutschen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe erwartet. Dynamik könnten am Nachmittag zudem aus den USA durch den ISM-Index kommen, der ein zentraler Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in den Vereinigten Staaten ist. "Die regionalen Fed-Umfragen für November fielen uneinheitlich aus, deuten jedoch insgesamt auf eine leichte Stimmungsverbesserung und einen kleinen Anstieg des ISM-Indexes hin", schreiben die Analysten der Helaba.

rst/mik

ISIN AT0000999982