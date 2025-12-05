ATX
Wiener Börse startet mit Rekord - ATX plus 0,50 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel befestigt gezeigt. Kurz nach Handelsbeginn notierte der ATX mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 5.118,34 Punkten auf einem Allzeithoch, nachdem er schon am Vorabend mit einem neuen Rekordhoch von 5.092,23 Zählern schloss. Der ATX Prime gewann 0,46 Prozent auf 2.542 Zähler.
Das europäische Umfeld startete ebenfalls mit leichten Gewinnen. In Deutschland wirkten sich zunächst die in der Früh gemeldeten gestiegenen Aufträge für die Industrie leicht positiv aus.
In Wien verteuerten sich die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) mit einem Plus von 1,7 Prozent erneut, nachdem der Versicherer am Donnerstag neue Ziele für die kommenden Jahre definiert hatte. Gut gesucht waren zunächst auch die Aktien von Strabag und voestalpine.
ISIN AT0000999982
