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01.07.2026 09:17:00
Wiener Börse startet mit schwächerer Tendenz - ATX minus 0,75 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat den Handelstag am Mittwoch mit einer schwächeren Tendenz aufgenommen. Kurz nach dem Handelsstart gab der heimische Leitindex ATX 0,75 Prozent auf 6.415,70 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.
Nach den deutlichen Vortagesgewinnen agierten die internationalen Anleger abwartend. Die Wall Street hat am Dienstabend mit Kurszuwächsen geschlossen, die vorbörslichen Indikatoren lassen nun aber auf Rückgänge an den US-Börsen schließen.
Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt Agrana mit vorgelegten Geschäftszahlen in den Fokus.
ste/moe
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