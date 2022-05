Wiener Börse startet mit Verlusten

Die Wiener Börse ist am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 0,71 Prozent tiefer bei 3.262,81 Einheiten. Der ATX Prime gab um 0,70 Prozent auf 1.641,66 Zähler nach. Schwache Vorgaben kamen von der Wall Street, wo die Aktienindizes am Freitagabend hohe Verluste verbucht hatten.

Die neue Handelswoche steht im Zeichen der Geldpolitik der Federal Reserve. Vor diesem Hintergrund dürften am Montag Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft in den Vordergrund rücken. Am Nachmittag wird der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht.

ISIN AT0000999982