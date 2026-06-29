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29.06.2026 09:26:00

Wiener Börse startet mit Verlusten - ATX minus 0,24 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Kurz nach dem Handelsstart notierte der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 6.391 Punkten. Der ATX Prime verlor 0,26 Prozent auf 3.144 Zählern. Die europäischen Börsen zeigten sich uneinheitlich.

Der Iran-Krieg wirft weiterhin seinen Schatten auf den Aktienmarkt. Nach gegenseitigen Angriffen am Wochenende vereinbarten die USA und der Iran laut US-Medien einen Stopp der Kämpfe und einen Verhandlungstermin für Dienstag. Die beiden Seiten würden "vorerst zurückstecken", berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen Regierungsvertreter in Washington. Die Schiffe in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormuz könnten sich nun wieder frei bewegen, zitierte das US-Nachrichtenportal Axios einen Regierungsvertreter.

Da die Verhandlungen weiterlaufen, können die Marktteilnehmer laut Helaba ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten. In dieser Woche stehen zahlreiche Veröffentlichungen an. Der Preisdruck dürfte im Juni nicht größer geworden sein, denn die Benzin- und Dieselpreise seien im Vergleich zum Mai gesunken, hieß es. Am heimischen Aktienmarkt liegen auf Unternehmensebene noch keine Meldungen vor.

rst/moe

ISIN AT0000999982

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