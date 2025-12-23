ATX

ATX 5 236,69
-2,70
-0,05 %
23.12.2025 10:14:00

Wiener Börse startet mit Verlusten - ATX minus 0,68 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, mit Verlusten in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte im Frühhandel um 0,68 Prozent niedriger bei 5.203,6 Punkten. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,55 abwärts auf 2.586,3 Zähler. Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage in der Früh. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen.

Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen.

Am heimischen Aktienmarkt notierten Pierer Mobility um 0,3 Prozent niedriger. Die Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) und die KTM AG haben den Vertrag von CEO Gottfried Neumeister frühzeitig bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Die Bestätigung sei nach dem am 18. November 2025 erfolgten Kontrollwechsel ein "klares Signal für die strategische Eigenständigkeit" der Gruppe unter neuer Eigentümerschaft, teilte das Unternehmen mit.

Die größten Verluste unter den ATX-Titeln mussten die AT&S-Anleger hinnehmen, deren Papiere 2,1 Prozent an Wert verloren. Dahinter folgten DO&CO mit minus 1,5 Prozent sowie voestalpine, die sich um 1,3 Prozent verbilligten.

Am anderen Ende des Leitindex waren Verbund mit plus 0,7 Prozent sowie CA Immo mit einem Kursplus von 0,4 Prozent die einzigen Gewinner im heimischen Leitindex im Frühhandel.

lof/ste

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 233,35 -0,12%

