Wiener Börse startet mit Verlusten - ATX mit minus ein Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den neuen Handelstag mit Abschlägen begonnen. Der Leitindex ATX fiel am Dienstag in den ersten Handelsminuten um 1,02 Prozent auf 6.527,57 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,97 Prozent auf 3.210,35 Zähler hinunter. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mehrheitlich im Verlustbereich.

Die Blicke ruhen weiter auf den Nahostverhandlungen. Experten erwarten davon heute kein Störfeuer. Die Gespräche über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Außerdem bleibe es abzuwarten, ob die Entspannung am Persischen Golf und bei den Ölpreisen bereits zu einer neuen Stimmungsverbesserung beitragen kann, oder ob sich dies erst im Verlauf der kommenden Monate zeigen werde, schreiben die Experten der Helaba.

In Österreich war es unternehmensseitig noch sehr ruhig.

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