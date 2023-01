Wiener Börse startet mit Verlusten in den Dienstagshandel

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Verlusten aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte um kurz vor 9.30 Uhr um 0,48 Prozent tiefer bei 3.255,46 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,43 Prozent auf 1.632,24 Punkte. Vorgaben aus Asien und den USA waren zuvor mehrheitlich negativ ausgefallen.

Wichtige Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften am heutigen Handelstag Mangelware bleiben, die Aufmerksamkeit richtet sich in erster Linie auf Redebeiträge von Notenbankern. Zu Wort melden werden sich US-Fed-Chef Jerome Powell und eine Reihe von EZB-Währungshütern.

"Während in den USA die Zinserwartungen allmählich abbröckeln und auch bei ersten Fed-Vertretern vorsichtigere Töne angeschlagen werden, ist die Lage bei der EZB weiterhin auf Inflationsbekämpfung ausgerichtet", schrieben im Vorfeld die Experten der Helaba. Erst am Wochenende hatte EZB-Chefvolkswirt Lane gewarnt, dass die Inflationsraten ungeachtet der Entspannung bei den Energiepreisen erhöht bleiben könnten. Zwar wolle die EZB von Fall zu Fall entscheiden, für das kommende Ratstreffen dürfte wegen der nochmals auf ein Rekordniveau gestiegenen Kern-Inflationsrate aber klar sein, dass eine Zinserhöhung beschlossen werde, so die Helaba-Analysten weiter.

sto/ger

ISIN AT0000999982