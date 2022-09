Wiener Börse startet mit Verlusten in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit klaren Abgaben in den Handel gestartet. Der ATX notierte um 9.15 Uhr um 1,18 Prozent tiefer bei 2.680,18 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 1,05 Prozent auf 1.358,53 Zähler hinab.

Schwache Vorgaben kamen aus Übersee - so ist der S&P-500 am Vorabend auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen. In Asien fielen die wichtigsten Aktienindizes ebenfalls deutlich. Zinserhöhungsängste und die damit einhergehenden Konjunktursorgen belasteten den Handel.

Auch zur Wochenmitte dürften die wohl weiter steigenden Zinsen und ihre Folgen die Befürchtungen am Markt vor einem starken Wirtschaftsabschwung befeuern. "Bezüglich der EZB preisen die Geldmarktfuture weitere Zinsschritte bis zu einem Niveau oberhalb von 3,0 Prozent ein", schrieben die Experten der Helaba mit Hinblick auf den Zinspfad der EZB. "Dieser Hochpunkt der Erwartungen liegt im Sommer 2023, während in den dann folgenden Quartalen und Jahren wieder eine leicht rückläufige Tendenz erwartet wird." Für die USA werde im Hoch 4,57 Prozent prognostiziert.

ISIN AT0000999982