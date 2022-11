Wiener Börse startet mit Verlusten in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Montag in der Früh mit Verlusten in den Handel gestartet. Übersee-Vorgaben fielen gemischt aus, denn während es in Asien mehrheitlich nach unten ging, hatte die Wall Street am Freitag noch im Plus geschlossen.

Der heimische Leitindex ATX gab um 9.20 Uhr um 0,46 Prozent auf 3.210,51 Zähler nach. Der ATX Prime sank um 0,39 Prozent auf 1.609,39 Einheiten.

Mit Blick auf in der Früh veröffentlichte Konjunkturdaten richtete sich die Aufmerksamkeit nach Deutschland. Dort hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene deutlich abgeschwächt, allerdings von hohem Niveau aus. Im Oktober stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 34,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate mit 45,8 Prozent noch wesentlich höher gelegen. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise um 4,2 Prozent zurück. Es war der erste Rückgang seit Mai 2020.

sto/mik

ISIN AT0000999982