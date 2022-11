Wiener Börse startet mit Verlusten in den Handelstag

Die Wiener Börse ist in Anbetracht der Entwicklungen in China und den negativen Vorgaben aus den USA am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 9.30 Uhr 1,00 Prozent auf 3.234,68 Einheiten. Der ATX Prime reduzierte sich um 0,94 Prozent auf 1.619,08 Zähler.

Die in China stattfindenden Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Maßnahmen der Null-Covid-Politik Pekings dürften zum Wochenbeginn im Fokus stehen. Sie seien laut Experten mit neuen Unsicherheiten verbunden. Während der größten Protestwelle seit Jahrzehnten wurden bereits zahlreiche Menschen festgenommen.

sto/mik

ISIN AT0000999982