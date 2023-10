Wiener Börse startet mit weiteren Zuwächsen in den Handel

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel erneut mit Zuwächsen aufgenommen. So steigerte sich der ATX bis etwa 9.15 Uhr um 0,38 Prozent auf 3.181,53 Punkte und steht damit bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach Handelsauftakt mit den Aktienkursen nach oben.

Vor allem die überwiegend moderaten Töne vonseiten der Fed-Vertreter haben den Aktienmarkt nach Einschätzung der Helaba-Analysten zuletzt unterstützt. Zudem gab es zurückhaltende Einschätzungen von der EZB. Am Berichtstag sollten international die zur Veröffentlichung anstehenden US-Verbraucherpreise und die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus stehen.

In Wien gewannen im Technologiebereich AT&S um 1,8 Prozent. Unter den Schwergewichten steigerten sich die OMV-Titel um 0,9 Prozent. BAWAG und Raiffeisen Bank International verteuerten sich jeweils um 0,3 Prozent.

ste/kve

ISIN AT0000999982