Wiener Börse startet mit weiteren Zuwächsen in den Handelstag

Nach einem positiven Wochenauftakt ist die Wiener Börse am Dienstag mit weiteren Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX legte in den ersten Minuten des Handels um 0,15 Prozent auf 3.324,52 Einheiten zu. Der ATX Prime steigerte sich um 0,18 Prozent auf 1.671,77 Zähler.

Im Fokus steht heute eine Reihe an Stimmungsdaten aus der Eurozone, darunter das bereits veröffentlichte GfK-Konsumklima in Deutschland für den Februar. Dieses hellte sich auf niedrigem Niveau leicht auf - die vierte Verbesserung der Stimmungslage unter deutschen Verbrauchern in Folge.

Besondere Aufmerksamkeit wird nun im weiteren Verlauf des Vormittags den Vorabschätzungen der für Deutschland und für die Eurozone erhobenen Einkaufsmanagerindizes geschenkt, so die Helaba-Analysten. "Insgesamt wird erwartet, dass die Einkaufsmanagerindizes im Vergleich zum Dezember zulegen und sich die Trendwende somit fortsetzt", so die Helaba. Die 50er-Marke dürfte bei den meisten Indizes aber nicht überschritten werden.

sto/ger

ISIN AT0000999982