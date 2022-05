Wiener Börse startet mit Zugewinnen

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9.15 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem klaren Plus von 0,90 Prozent bei 3.035,16 Punkten. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstagen dürften die Märkte europaweit am Dienstag einen Erholungsversuch unternehmen.

In den vergangenen vier Handelstagen hatte der ATX immer mit einem Minus geschlossen und dabei insgesamt Verluste von über 8 Prozent angehäuft. Laut Experten lasten derzeit mehrere negative Faktoren darunter der anhaltende Ukraine-Krieg und die Covid-Lockdowns in China auf der Marktstimmung.

Auch die gestrige sentix-Investorenumfrage hatte das schwache Stimmungsbild untermauert. Vor diesem Hintergrund dürfte am Dienstag vor allem die ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen in Deutschland im Fokus stehen. Angesichts der negativen Vorgaben des sentix-Barometers rechnen Analysten kaum mit einer Verbesserung bei den Konjunkturerwartungen.

pma/mik

ISIN AT0000999982