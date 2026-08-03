ATX

6 527,35
69,43
1,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
03.08.2026 09:18:00

Wiener Börse startet mit Zugewinnen - ATX plus 0,78 Prozent

Die Wiener Börse ist mit Zugewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der heimischen Leitindex ATX legte kurz nach Handelsstart am Montag um 0,78 Prozent auf 6.507,99 Punkte zu. Der ATX Prime gewann 0,74 Prozent auf 3.205,33 Prozent. Dabei halfen einerseits die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump von neuen Verhandlungen mit dem Iran und andererseits die damit wieder fallenden Ölpreise. Inflationsängste und Sorgen vor steigenden Leitzinsen schwinden ein wenig.

Trump will den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte. Es blieb unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.

Besondere Bedeutung bei den Verhandlungen dürfte eine Regelung zur Öffnung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr haben. Die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman zur Wasserstraße befinden sich laut iranischen Angaben in der Endphase. Außenminister Abbas Araqchi habe die Mitglieder des Kabinetts zu Beginn seiner Sitzung am Sonntag entsprechend informiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Das Außenamt betonte unterdessen laut dem Sender Press TV, dass die Lage in der umkämpften Meerenge nicht mehr zu ihrem Vorkriegsstatus zurückkehren werde.

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV nach Quartalszahlen von 53 auf 57 Euro erhöht. Die Einstufung "Underweight" wurde bestätigt. Die OMV-Aktien verloren trotzdem 1,58 Prozent, was vor allem an den fallenden Ölpreisen lag.

rst/moe

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 530,89 1,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX markiert Rekordhoch -- Asiens Börsen überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendieren am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen