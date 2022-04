Wiener Börse startet mit Zuwächsen - ATX legt 0,76 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit höherer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem Zuwachs von 0,76 Prozent auf 3.192,65 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf einen Erholungsansatz am heimischen Aktienmarkt nach den jüngsten Verlusten. Der ATX hatte zuvor drei Verlusttage in Folge absolviert und in Summe um etwa 4,5 Prozent eingebüßt.

Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen ungeachtet negativer Vorgaben von der Wall Street und aus Asien nach oben. Zum heimischen Aktienmarkt liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Nach oben gezogen wird der ATX von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken. Erste Group gewannen 1,9 Prozent und Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 2,7 Prozent. Am Vortag waren beide Titel um jeweils mehr als fünf Prozent abgerutscht.

ISIN AT0000999982