Wiener Börse startet mit Zuwächsen- ATX plus 0,34 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag mit moderaten Zuwächsen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um 0,34 Prozent auf 3.181,76 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,29 Prozent auf 1.610,32 Zähler zu.

Da die Börsen in den USA am Feiertag "Labor Day" geschlossen bleiben, dürfte sich das auch diesseits des Atlantiks in einem ruhigen Handel wiederschlagen. Etwas stützen dürften unterdessen positive Asien-Vorgaben. Unternehmensseitig gestaltete sich die heimische Nachrichtenlage zu Wochenbeginn dünn.

