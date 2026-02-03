Wiener Börse startet mit Zuwächsen - ATX plus 1,01 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist gut in den Tag gestartet. Der Leitindex ATX gewann am Montag in den ersten Handelsminuten 1,01 Prozent auf 5.716 Punkte, der ATX Prime erhöhte um 0,90 Prozent auf 2.831 Zähler. Ebenso präsentierten sich die wichtigsten Europabörsen mit Gewinnen.

Der Blick auf die Daten lässt laut Experten heute einen ruhigen Tag vermuten. Von Interesse könnten laut Helaba die Umfrageergebnisse des Bank Lending Survey der Europäischen Zentralbank (EZB) sein. Aus Übersee werden erst am Abend mit den Pkw-Absatzzahlen in den USA Impulse erwartet. Die Zahlen könnten Auskunft über die Kauflaune der US-Verbraucher geben.

Für Anleger rücken heute AT&S, das Ergebnisse der ersten drei Quartale vorgelegt hat, Frequentis, die Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) in den Fokus. Das Analysehaus Barclays erwartet von der Erste Group ein starkes viertes Quartal und behält die Einstufung "Overweight" bei. Das Kursziel wird aber von 106,00 auf 118,00 Euro erhöht. Erste Group wurden in der Früh mit plus 1,09 Prozent bei 111,50 Euro gehandelt.

Frequentis wiederum hat gestern Abend mehr Umsatz und Gewinn für 2025 gemeldet. Der Umsatz stieg von 480 Mio. Euro 2024 auf 580 Mio. Euro, der operative Gewinn (Ebit) von 32 auf 47 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Mit den Zahlen zufrieden zeigten sich die Analysten der Erste Bank. "Damit hat Frequentis unsere Konsensprognosen teilweise übertroffen", schreiben sie in einem Kommentar. Frequentis legten am Dienstag zum Start gute 1,69 Prozent auf 84,00 Euro zu.

Zufrieden mit dem Kerngeschäft, einem Kreditwachstum von sieben Prozent und stabilen Margen der RBI sind die Analysten von Barclays. Allerdings würden Rechtsstreitigkeiten und Abgaben die erwartete Profitabilitätsverbesserung bis 2026 begrenzen. Das Kaufvotum wird bei "Equal Weight" behalten, das Preisziel aber von 36,00 auf 39,00 Euro hinaufgesetzt. Knapp nach Handelsstart bauten RBI starke 2,63 Prozent auf 44,54 Euro auf.

moe/ger

ISIN AT0000999982