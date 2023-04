Wiener Börse startet mit Zuwächsen in den Dienstagshandel

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Gewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte um 9.20 Uhr um 0,57 Prozent auf 3.276,56 Einheiten zu. Für den ATX Prime ging es um 0,50 Prozent auf 1.653,94 Punkte hinauf.

Nachdem in der Früh positive Konjunkturdaten aus China gemeldet worden waren, dürften sich die Blicke im Verlauf des Vormittags auf Stimmungsdaten aus Deutschland richten. So wird das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) seine unter Finanzexperten erhobenen Umfragewerte publizieren. Nach der wegen der Bankenkrise im Vormonat verzeichneten Stimmungseintrübung, dürfte sich die Stimmung für April wieder aufgehellt haben. Am Nachmittag werden dann US-Immobiliendaten erwartet.

ISIN AT0000999982