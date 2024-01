Wiener Börse startet mit Zuwächsen in den Handel

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX steigerte sich gegen 9.15 Uhr um 0,46 Prozent auf 3.413,86 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,46 Prozent auf 1.717,89 Zähler hinauf. Vorgaben aus Asien fielen gemischt aus - so gab es in Japan starke Zuwächse, in China und Hongkong dagegen Abgaben.

Konjunkturseitig dürfte der Ausklang der Börsenwoche von Erzeugerpreisdaten aus den USA geprägt sein, die am Nachmittag um 14.30 Uhr erwartet werden. Im Schnitt wird von einem leichten Anstieg ausgegangen.

Die am Vortag herausgegebenen US-Verbraucherpreise hatten den Börsen am Vortag einen Dämpfer verpasst, dennoch wird unter dem Strich laut Helaba weiterhin damit gerechnet, "dass die US-Notenbank bis zum Ende dieses Jahres Zinssenkungen im Umfang von 125 Bp. vornehmen wird."

sto/mik

ISIN AT0000999982