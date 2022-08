Wiener Börse startet mit Zuwächsen in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Montag mit Zuwächsen in den Handelstag gestartet. Wichtige Unternehmens- und Konjunkturnachrichten waren in der Früh Mangelware. Im weiteren Vormittagsverlauf wird das sentix-Investorenvertrauen erwartet.

Der heimische Leitindex ATX gewann um 9.25 Uhr 0,56 Prozent auf 3.050,74 Zähler. Für den ATX Prime ging es um 0,51 Prozent auf 1.541,08 Einheiten hinauf.

Mit Blick auf die Einzelwerte steigerten sich die Anteile an der voestalpine nach den deutlichen Zuwächsen am Ende der Vorwoche erneut und zwar um knapp fünf Prozent. Gefragt waren nach einer Deutschen-Bank-Studie die Titel der Raiffeisen, die sich um 1,3 Prozent verteuerten.

sto/ger

ISIN AT0000999982