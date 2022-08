Wiener Börse startet mit Zuwächsen in den Handelstag

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0070 vom 08.08.2022 muss der dritte Absatz gestrichen werden wegen anhaltender technischer Probleme beim Kursdatenlieferanten. ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse ist am Montag mit Zuwächsen in den Handelstag gestartet. Wichtige Unternehmens- und Konjunkturnachrichten waren in der Früh Mangelware. Im weiteren Vormittagsverlauf wird das sentix-Investorenvertrauen erwartet.

Der heimische Leitindex ATX gewann um 9.25 Uhr 0,56 Prozent auf 3.050,74 Zähler. Für den ATX Prime ging es um 0,51 Prozent auf 1.541,08 Einheiten hinauf.

sto/ger

ISIN AT0000999982