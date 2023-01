Wiener Börse startet mit Zuwächsen in den Handelstag

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag in der Früh mit Zuwächsen präsentiert, nachdem vorbörsliche Indikationen noch negativ gewesen waren. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr mit plus 0,46 Prozent bei 3.174,11 Einheiten. Der ATX Prime legte um 0,39 Prozent auf 1.589,81 Zähler zu.

Im konjunkturellen Fokus stehen heute deutsche Verbraucherpreisdaten für den Dezember. Überdies werden zweite Schätzungen zu den Dezember-Einkaufsmanagerindizes (PMIs) der verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien und den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Bereits publiziert wurde der PMI des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dieser sank im Dezember zum Vormonat von 49,4 auf 49 Punkte. Liegt der Index unter der Marke von 50 Punkten wird von einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit der an der Umfrage beteiligten Unternehmen ausgegangen.

sto/mik

ISIN AT0000999982