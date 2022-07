Wiener Börse startet mit Zuwächsen in die neue Woche

Die Wiener Börse ist am Montag mit Zuwächsen in den Handel gestartet und knüpfte damit an den jüngsten Gewinnen vom Freitag an. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 0,58 Prozent auf 2.879,02 Einheiten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,56 Prozent auf 1.457,40 Zähler hinauf.

Positive Vorgaben lieferten in der Früh die Märkte in Asien, nachdem es am Freitagabend an der Wall Street deutlich nach oben gegangen war. Konjunkturseitig werden sich die Blicke diese Woche vor allem auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) richten, die im Kampf gegen die rasante Inflation ihre Zinsen erstmals seit etwa 11 Jahren erhöhen wird.

ISIN AT0000999982