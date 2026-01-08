Wiener Börse startet moderat im Minus - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag zunächst an die Vortageskonsolidierung angeknüpft. Wenige Minuten nach Handelsbeginn notierte der ATX bei 5.392 Punkten und damit 0,33 Prozent unter dem Vortagesschluss. Der ATX Prime verlor 0,31 Prozent auf 2.681 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich zum Sitzungsauftakt ohne klare Richtung.

Zur Wochenmitte hatte der ATX erstmals mit einem leichten Abschlag geschlossen, nachdem er im Zuge seiner starken Jahresendrally zwölf Gewinntage in Folge verzeichnet hatte. Am Berichtstag dürften sich die Anleger einerseits mit Blick auf den morgen anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zurückhalten. Zudem sorgte Trump mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren.

spa/ste

ISIN AT0000999982