Wiener Börse startet moderat im Plus - ATX gewinnt 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitag zunächst moderat hinauf gegangen. Der ATX hielt dabei in der Handelsspanne der Vortage, er lag wenige Minuten nach Sitzungsbeginn um 0,28 Prozent höher auf 5.882,03 Punkten. Am Mittwoch hatte er noch bei rund 5.922 Einheiten ein Rekordhoch markiert. Dank der guten ersten Wochenhälfte deutet sich noch ein Wochengewinn von gut einem Prozent an. Für den ATX Prime ging es am Freitag im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 2.908,73 Zähler hinauf.

Das europäische Umfeld eröffnete richtungslos. Marktteilnehmer setzten derzeit auf eine dauerhafte Friedenslösung und auch darauf, dass die Straße von Hormuz bald wieder befahrbar sein werde, schrieben die Analysten der Helaba. Zwar seien die Öl- und Gaspreise noch erhöht, dennoch habe die Risikobereitschaft insgesamt zugenommen. Der Brent-Preis war am Vorabend wieder bis knapp an die Marke von 100 US-Dollar gestiegen und lag zuletzt bei gut 98 US-Dollar.

spa/rst

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