Wiener Börse startet moderat im Plus, ATX legt 0,4 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX legte bis 9.35 Uhr um 0,37 Prozent auf 3.227,70 Punkte zu. Mit Spannung erwartet wird an Europas Börsen nun die um 14.15 Uhr anstehende Zinsentscheidung der EZB.

Die meisten Marktteilnehmer rechnen mit einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte. Offen bleibt aber, ob die Notenbank weitere Zinsschritte im Jahresverlauf signalisiert.

Für Impulse sorgte im Frühhandel auch die laufende Ergebnisberichtssaison. So stiegen Andritz-Aktien nach Meldung von Halbjahreszahlen des Anlagenbauers um 3,2 Prozent. Die Aktien des Verbund zeigten sich hingegen nach Zahlen des Stromkonzerns kaum verändert mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent.

mik

