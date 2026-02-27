ATX
Wiener Börse startet moderat tiefer - ATX minus 0,3 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitag mit Abgaben ins Geschäft gestartet. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,25 Prozent auf 5.749,16 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,25 Prozent auf 2.859,53 Zähler hinab. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Verlust von rund einem Prozent ab. Das europäische Umfeld tendierte richtungslos.
Nachdem zuletzt eher geopolitische Entwicklungen und Unternehmensergebnisse das Marktgeschehen bestimmt hatten, dürften zum Wochenausklang auch Inflationsdaten aus einigen Euroländern größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bei den Einzelwerten warteten AMAG und Kapsch TrafficCom mit Quartalsergebnissen auf, die Titel gaben um 1,6 respektive ein Prozent nach.
ISIN AT0000999982
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
