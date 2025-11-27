ATX
Wiener Börse startet nach Rekordhoch schwächer - ATX verliert 0,4 %
Die Wiener Börse ist am Donnerstag nach der Rekordjagd vom Vortag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der ATX fiel im Frühhandel zuletzt um 0,40 Prozent auf 4.980,55 Punkte. Die meisten ATX-Werte zeigten sich zum Handelsstart kaum bewegt. Die größten Verlierer waren voestalpine mit einem Minus von 1,8 Prozent. Die beiden Banktitel Erste Group und RBI gaben jeweils rund 0,9 Prozent nach.
Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel vorerst kaum Bewegung. Nach der zuletzt starken Performance dürften die Börsen vorerst eine Pause einlegen. Zudem könnte sich der Thanksgiving-Feiertag in den USA auch an Europas Börsen in geringerer Aktivität niederschlagen.
Am Mittwoch hatte der ATX um 1,06 Prozent höher bei 5.000,70 Punkten geschlossen und damit den bisher höchsten Schlusswert von 4.981,87 Punkten vom 9. Juli 2017 übertroffen. Der damals am selben Tag markierte Rekord im Handelsverlauf von 5.010 Punkten wurde noch nicht erreicht.
