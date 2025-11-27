Wiener Börse startet nach Rekordhoch schwächer - ATX verliert 0,5 %

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Einzelaktien ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse ist am Donnerstag nach der Rekordjagd vom Vortag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der ATX fiel im Frühhandel zuletzt um 0,48 Prozent auf 4.976,79 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,43 Prozent auf 2.473,97 Zähler.

Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel vorerst kaum Bewegung. Nach der zuletzt starken Performance dürften die Börsen vorerst eine Pause einlegen. Zudem könnte sich der Thanksgiving-Feiertag in den USA auch an Europas Börsen in geringerer Aktivität niederschlagen.

Die meisten ATX-Werte zeigten sich zum Handelsstart kaum bewegt. Die größten Verlierer waren voestalpine mit einem Minus von 2,6 Prozent. Aktien der Porr büßten 2,1 Prozent ein.

Gut gesucht waren AT&S und setzten die Rally vom Vortag mit einem Plus von 4,4 Prozent noch etwas fort. CA Immo befestigten sich nach Meldung von Zahlen leicht 0,4 Prozent. UBM verloren hingegen nach ihrer Zahlenvorlage 1,3 Prozent. Beide Konzerne hatten bei ihren Neunmonatszahlen die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet. Die Zahlen von CA Immo und UBM lagen nach Einschätzung der Erste-Analysten im Rahmen der Erwartungen.

Wienerberger-Aktien zeigten sich nach einer Kurszielerhöhung kaum bewegt mit einem Plus von 0,3 Prozent und 29,60 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien von "Accumulate" auf "Buy" hochgenommen. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 35,7 auf 36,6 Euro nach oben revidiert.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,06 Prozent höher bei 5.000,70 Punkten geschlossen und damit den bisher höchsten Schlusswert von 4.981,87 Punkten vom 9. Juli 2017 übertroffen. Der damals am selben Tag markierte Rekord im Handelsverlauf von 5.010 Punkten wurde noch nicht erreicht.

