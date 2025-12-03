Wiener Börse startet nach Rekordjagd etwas schwächer

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel nach dem jüngsten Höhenflug mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.30 Uhr mit 5.059,51 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,24 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.515,03 Zählern und damit um 0,23 Prozent tiefer. Am Vortag hatte der ATX seine Rekordserie mit einem neuen Allzeithoch von 5.071,68 Punkten fortgesetzt, und auch der ATX Prime übertraf erstmals seine 18-Jahre alte Bestmarke.

Die europäischen Leitbörsen starteten am Mittwoch freundlich in die Sitzung. Auch die Übersee-Märkte lieferten mehrheitlich positive Vorgaben. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt heute wohl vor allem den Datenveröffentlichungen in den USA, kommentierten die Helaba-Experten. Bei den US-Zahlen dürften der ADP-Report und der ISM-Serviceindex im Mittelpunkt stehen. Zudem finden sich auch Reden wichtiger EZB-Vertreter wie Präsidentin Lagarde oder Chefvolkswirt Lane im Kalender.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich bis auf Analystenkommentare noch dünn. Unter den Indexschwergewichten büßten voestalpine am Vormittag 1,5 Prozent ein und Raiffeisen-Papiere schwächten sich um 1,6 Prozent ab. Wienerberger lagen 1,3 Prozent im Minus.

OMV fanden sich hingegen mit plus 0,5 Prozent auf der Gewinnerseite. Erste Group traten nach den deutlichen Zugewinnen vom Dienstag im heutigen Frühhandel auf der Stelle.

Aktien der UNIQA notierten 0,5 Prozent schwächer bei 14,96 Euro. Die Analysten der Erste Group haben die Empfehlung für die Aktien von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Der zuständige Experte Thomas Unger erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel für den Versicherer von 14,2 auf 16,3 Euro.

Für die Aktien des Flughafen Wien (Vienna International Airport) haben die Erste-Analysten ihre Empfehlung ebenfalls von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova von 62,2 Euro auf 57,7 Euro gekürzt. Flughafen-Aktien zeigten sich bis dato unverändert bei 55,0 Euro.

ISIN AT0000999982