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26.05.2026 09:47:00
Wiener Börse startet nach Rekordjagd etwas schwächer
Die Wiener Börse ist am Dienstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der ATX fiel nach der Rekordjagd am Pfingstmontag um 0,48 Prozent auf 6.118,55 Punkte. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es leicht nach unten. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen nach der Kursrally zum Wochenstart. Die Hoffnung auf eine Lösung des Iran-Konflikts hatte die Börsen am Montag noch deutlich angetrieben. Zuletzt wuchsen aber wieder Zweifel an einer schnellen Einigung.
Zudem hatten neue US-Angriffe gegen Ziele im Iran die Hoffnung auf ein rasches Ende des Kriegs gedämpft. Auch hat US-Außenminister Marco Rubio am Dienstag Reportern in Indien gesagt, dass die Verhandlungen noch "einige Tage in Anspruch nehmen" könnten. Derzeit würden beide Seiten über den Wortlaut eines ersten Dokuments beraten.
mik/ste
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