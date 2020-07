Wiener Börse startet nach Vortagesrally deutlich schwächer

Die Wiener Börse hat am Dienstag deutlich schwächer eröffnet. Der ATX fiel gegen 9.15 Uhr um 1,16 Prozent auf 2.315,88 Punkte. Nach der Kursrally vom Vortag kehrte damit die Vorsicht wieder an den heimischen Aktienmarkt zurück. Zum Wochenauftakt war der österreichische Leitindex in einem starken europäischen Börsenumfeld um mehr als drei Prozent nach oben gezogen.

Schwach zeigten sich nun vor allem die Bankaktien. Die Titel der Erste Group rutschten mit einem Minus von 2,38 Prozent ans Indexende ab. Die Papiere der BAWAG hielten sich mit einem Kursabschlag von 2,17 Prozent nur unwesentlich besser. Die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International (RBI) gaben um 1,89 Prozent nach. Am Vortag hatten die Bankaktien noch zu den größten Gewinnern gehört.

Auch die Verbund-Aktien legten eine Gegenbewegung hin und verloren 2,24 Prozent, nachdem sie zum Wochenauftakt mehr als fünf Prozent zugelegt hatten. Umkehrt sah es bei Kapsch TrafficCom (plus 1,47 Prozent) und Zumtobel (plus 1,00 Prozent) aus, die als einzige Werte im prime market im Frühhandel um ein Prozent oder mehr stiegen. Am Montag waren die beiden Titel noch als größte Verlierer aus dem Handel gegangen.

Die Lenzing-Aktien verloren unterdessen marktkonforme 1,02 Prozent auf 43,70 Euro. Zum oberösterreichischen Faserhersteller lag eine neue Analysteneinschätzung vor. Die Erste Group hat ihr Kursziel deutlich von 71,60 Euro auf 46,40 Euro gesenkt. Gleichzeitig bestätigte sie aber ihre "Hold"-Empfehlung.

(Schluss) dkm/pma

ISIN AT0000999982