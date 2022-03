Wiener Börse startet nach Vortagesrally kaum verändert, ATX +0,05%

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel nach den massiven Vortagesgewinnen wenig verändert aufgenommen. Der ATX legte um moderate 0,05 Prozent auf 3.188,13 Punkte zu, nachdem er am Mittwoch im Zuge eines Erholungsschubes um beachtliche 7,2 Prozent gewonnen hatte. An den europäischen Leitbörsen herrschen in den ersten Handelsminuten nach den satten Vortageszuwächsen klare Kursverluste vor.

In Wien können die schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International nach den zweistelligen Gewinnen am Mittwoch um weitere 0,9 bzw. 1,0 Prozent zulegen. Die Andritz-Aktie gibt um 2,9 Prozent ab, nach einem Plus am Vortag in Höhe von 5,5 Prozent. Wienerberger geben um 2,3 Prozent nach.

ISIN AT0000999982