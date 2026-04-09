Wiener Börse startet nach Vortagesrally leichter, ATX minus 0,18 %

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag nach der Vortagesrally mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX fiel kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,18 Prozent auf 5.655,14 Einheiten, nachdem er am Mittwoch um mehr als vier Prozent hochgesprungen war. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel nach dem Schub nach oben zur Wochenmitte mit den Aktienkursen wieder abwärts.

Am Mittwoch hatte noch die Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg international die Märkte beflügelt und mit der geplanten Öffnung der Straße von Hormuz die Ölpreise in die Tiefe gedrückt. Die Feuerpause im Nahe Osten scheint nun brüchig zu seien und die Rohölnotierungen legen wieder zu.

Andere Einflussfaktoren haben es laut Helaba-Analysten neben den Entwicklungen rund um den Krieg im Nahen Osten schwer, sich Geltung zu verschaffen. Das dürfte auch heute wieder der Fall sein. Vielmehr richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf neue Informationen zur Waffenruhe und zu den anstehenden Friedensgesprächen sowie auf die Frage, wie schnell die Hunderte vor Anker liegenden Tanker den Transport von Öl und Gas wieder aufnehmen können, hieß es weiter von den Experten.

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