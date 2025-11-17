ATX

17.11.2025 10:01:00

Wiener Börse startet nur wenig verändert - ATX mit 0,02 Prozent Plus

Die Wiener Börse ist am Montag nur wenig verändert in die Woche gestartet. Der österreichische Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsbeginn mit einem kleinen Plus von 0,02 Prozent bei 4.854,41 Punkten. Besonders stark nach oben ging es im ATX mit der Uniqa. Die Aktien stiegen um 4,0 Prozent.

Auch an den anderen europäischen Börsen gab es zum Handelsstart nur wenig Bewegung. Wichtige Impulse werden in dieser Woche von den anstehenden US-Konjunkturdaten, die nach dem Shutdown-Ende nachgeholt werden, erwartet. Zuvor stehen alternative Informationsquellen im Fokus, so etwa am Montag der Empire-State-Index.

rst/mik

ISIN AT0000999982

Es ist ein Fehler aufgetreten!

