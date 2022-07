Wiener Börse startet positiv in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.20 Uhr um 0,81 Prozent höher bei 2.967,32 Zählern. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,80 Prozent auf 1.499,26 Punkte hinauf.

Vorbörslich waren noch Verluste indiziert worden wegen schwacher Übersee-Vorgaben aus den USA und Asien. Allerdings dürften vor allem die schwer gewichteten Titel der Verbund mit plus 3,1 Prozent und Raiffeisen mit plus 2,6 Prozent den ATX in der Früh gestützt haben. Erste Group gewannen in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent.

Mit Blick auf heute anstehenden Konjunkturdaten richtet sich der Fokus zum Beginn der Woche auf das ifo-Geschäftsklima aus Deutschland und damit auf das wohl am meisten beachtete Konjunkturbarometer. "Die Vorgaben sind unisono negativ, nachdem die vorläufigen deutschen Einkaufsmanagerindizes mit Rückgängen unter die Wachstumsschwelle enttäuscht hatten", schrieben hierzu die Analysten der Helaba.

sto/spa

ISIN AT0000999982