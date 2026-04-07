Wiener Börse startet ruhig - ATX plus 0,2 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist nach dem langen Osterwochenende leicht gestärkt in den Handel gestartet. Der Leitindex ATX fand sich rund 30 Minuten nach Handelsstart mit plus 0,2 Prozent bei 5.469 Punkten. Der ATX Prime legte ebenfalls 0,2 Prozent auf 13.386 Einheiten zu. Am Donnerstag hatte der ATX um 0,4 Prozent schwächer bei 5.457 Punkten geschlossen. Die wichtigsten Europabörsen zeigten keine einheitliche Tendenz.

"Der Nahost-Krieg bleibt auch in der verkürzten Handelswoche nach Ostern das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Nachrichten dazu werden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt", schreiben die Analysten der Helaba. International sind die Augen auch auf den heute vom Analyseinstitut Sentix vorgelegten Konjunkturindikator gerichtet. Die erste Stimmungsumfrage des laufenden Monats dürfte laut der Helaba erneut nachgeben, sodass die Indikation für die bekanntere ZEW-Umfrage, die in der kommenden Woche ansteht, negativ wäre.

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