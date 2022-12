Wiener Börse startet schwach - ATX büßte 0,4 Prozent ein

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet, während es an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen kaum Bewegung gab. Der österreichische Leitindex ATX gab bis 9.20 Uhr um 0,39 Prozent nach bei 3.132,10 Punkten. Der ATX Prime büßte 0,40 Prozent ein auf 1.567,02 Zähler.

Schwache Vorgaben gab es von den asiatischen Börsen, wo die wichtigsten Indizes am Mittwoch gefallen sind. In Hongkong gab es zwar deutliche Zuwächse, hiermit wurden aber wohl nur Gewinne des Vortages aufgeholt - in Hongkong hatte am Dienstag kein Handel stattgefunden. Impulse für die Kurse werden am Vormittag kaum erwartet, am Nachmittag stehen dann in den USA erneut Daten vom Immobilienmarkt an.

Am Vortag hatten Berichte über geplante Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China für eine positive Börsenstimmung gesorgt. Gleichzeitig ließen die dadurch verbesserten Wirtschaftsaussichten die Zinserwartungen steigen, was vor allem Technologiewerte belastete.

