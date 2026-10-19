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19.10.2026 09:13:00
Wiener Börse startet schwach - ATX minus 0,89 Prozent
Die europäischen Leitbörsen starteten ebenfalls etwas schwächer in die Sitzung. Während die US-Aktienmärkte am Freitag einheitlich Kursverluste verbuchen mussten, zeigten sich die Asien-Börsen heute Früh uneinheitlich. Datenseitig verläuft der Wochenauftakt ruhig, denn relevante Datenveröffentlichung oder Reden von EZB- und Fed-Vertretern stehen nicht an.
Unter den heimischen Einzelwerten zeigten sich BAWAG nach Vorlage von Ergebnissen 2,8 Prozent im Minus.
Der US-Drohnenentwickler Red Cat Holdings will Steyr Motors übernehmen und hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des heimischen Motorenherstellers vorgelegt. Der Angebotspreis soll 39,00 Euro je Steyr-Aktie in bar betragen, wie das US-Unternehmen Montagfrüh mitteilte. Der Steyr-Motors-Schlusskurs an der Wiener Börse lag am Freitag bei 30,50 Euro.
ger/moe
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