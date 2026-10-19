Wiener Börse startet schwach - ATX minus 0,89 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag schwächer in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX fiel kurz nach Sitzungsbeginn um 0,89 Prozent auf 6.499,10 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,85 Prozent auf 3.192,31 Zähler hinab.

Die europäischen Leitbörsen starteten ebenfalls etwas schwächer in die Sitzung. Während die US-Aktienmärkte am Freitag einheitlich Kursverluste verbuchen mussten, zeigten sich die Asien-Börsen heute Früh uneinheitlich. Datenseitig verläuft der Wochenauftakt ruhig, denn relevante Datenveröffentlichung oder Reden von EZB- und Fed-Vertretern stehen nicht an.

Unter den heimischen Einzelwerten zeigten sich BAWAG nach Vorlage von Ergebnissen 2,8 Prozent im Minus.

Der US-Drohnenentwickler Red Cat Holdings will Steyr Motors übernehmen und hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des heimischen Motorenherstellers vorgelegt. Der Angebotspreis soll 39,00 Euro je Steyr-Aktie in bar betragen, wie das US-Unternehmen Montagfrüh mitteilte. Der Steyr-Motors-Schlusskurs an der Wiener Börse lag am Freitag bei 30,50 Euro.

ger/moe

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