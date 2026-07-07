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07.07.2026 09:23:00
Wiener Börse startet schwach - ATX mit minus 0,9 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag schwächer in den Tag gestartet. Der Leitindex ATX zeigte sich rund 15 Minuten nach Handelsstart mit minus 0,91 Prozent bei 6.505 Punkten. Ähnlich tendierte der weiter gefasste ATX Prime, der 0,85 Prozent auf 3.199 Einheiten verlor. An den europäischen Börsen war ein uneinheitliches Bild zu beobachten.
International richten sich die Blicke anfänglich nach Deutschland mit erfreulichen Zahlen. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Mai stärker als erwartet hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,9 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.
In den USA wird heute die Handelsbilanz vorgelegt. Die Experten der Helaba erwarten eine kräftige Ausweitung des Fehlbetrags.
In Österreich war die Meldungslage noch sehr ruhig. Für die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S ging es weiter abwärts. Knapp nach Handelsstart lagen sie bei minus 8,6 Prozent.
moe/ger
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