ATX
|
6 587,39
|
-43,70
|
-0,66 %
|
17.11.2026 09:32:00
Wiener Börse startet schwach - ATX verliert 0,5 Prozent
Die international getrübte Laune an den Börsen macht am Dienstag auch vor Wien nicht halt. Besonders im Fokus stehen die Techwerte. Für Nervosität sorgen da im Besonderen die heute Abend erwarteten Zahlen des Chipriesen Nvidia. Gestern Abend hat in den USA bereits die Nasdaq nachgegeben heute dann auch die asiatischen Indizes.
Der heimische Leitindex ATX büßte in den ersten Handelsminuten 0,54 Prozent auf 6.595,22 Punkte ein, der breitere ATX Prime 0,56 Prozent auf 3.230,71 Zähler.
International wird in Deutschland mit dem ZEW-Indikator ein erstes Konjunktur-Stimmungsbild für den November erwartet. In den USA wiederum gilt heute die Aufmerksamkeit den Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion im Oktober.
Im ATX sind Werte im Gewinnbereich rar. Do&Co gewannen an der ATX-Spitze bisher 1,8 Prozent. Lenzing am anderen Ende gaben 2,4 Prozent ab.
moe/ger
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 591,40
|-0,60%