Die international getrübte Laune an den Börsen macht am Dienstag auch vor Wien nicht halt. Besonders im Fokus stehen die Techwerte. Für Nervosität sorgen da im Besonderen die heute Abend erwarteten Zahlen des Chipriesen Nvidia. Gestern Abend hat in den USA bereits die Nasdaq nachgegeben heute dann auch die asiatischen Indizes.

Der heimische Leitindex ATX büßte in den ersten Handelsminuten 0,54 Prozent auf 6.595,22 Punkte ein, der breitere ATX Prime 0,56 Prozent auf 3.230,71 Zähler.

International wird in Deutschland mit dem ZEW-Indikator ein erstes Konjunktur-Stimmungsbild für den November erwartet. In den USA wiederum gilt heute die Aufmerksamkeit den Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion im Oktober.

Im ATX sind Werte im Gewinnbereich rar. Do&Co gewannen an der ATX-Spitze bisher 1,8 Prozent. Lenzing am anderen Ende gaben 2,4 Prozent ab.

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