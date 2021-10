Wiener Börse startet schwach - ATX verliert 0,6 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Gegen 9.20 Uhr, knapp nach Sitzungsbeginn in Wien, stand der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,63 Prozent bei 3.635,94 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor unterdessen 0,60 Prozent auf 1.839,44 Einheiten.

Europaweit geht es am Freitag zum Start in den Oktober nach unten. Weiterhin bestimmen die Sorgen vor einer möglichen geldpolitischen Wende das Geschehen an den Börsen. Die zuletzt stark gestiegene Inflation erhöht zunehmend den Druck auf die Notenbanken schon früher als gedacht die geldpolitischen Zügel zu straffen. Vor diesem Hintergrund stehen am Vormittag Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone im Fokus.

Zum Handelsstart konnten sich die Papiere des Baukonzerns Porr mit plus 0,9 Prozent etwas von den herben Kursabschlägen des gestrigen Handelstags erholen. Am unteren Ende im ATX Prime gaben jedoch die Titel von FACC über 4 Prozent ab.

pma/ger

ISIN AT0000999982