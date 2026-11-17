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Die international getrübte Laune an den Börsen macht am Dienstag auch vor Wien nicht halt. Besonders im Fokus stehen die Techwerte. Für Nervosität sorgen da im Besonderen die heute Abend erwarteten Zahlen des Chipriesen Nvidia. Gestern Abend hat in den USA bereits die Nasdaq nachgegeben heute dann auch die Asien-Märkte.

Der heimische Leitindex ATX büßte nach rund einer Stunde 0,76 Prozent auf 6.580,57 Punkte ein, der breitere ATX Prime ebenfalls 0,76 Prozent auf 3.224,22 Zähler. Ähnlich präsentieren sich auch die wichtigsten europäischen Börsen.

Druck auf die Technologiewerte kommt auch daher, dass die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren, verhängt hat. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen. Etwas abgefedert wird die Situation durch weiter sinkende Ölpreise. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde in der Früh bei 92,27 US-Dollar gehandelt und damit 0,20 Prozent niedriger als am Vortag.

International wird in Deutschland mit dem ZEW-Indikator ein erstes Konjunktur-Stimmungsbild für den November erwartet. In den USA wiederum gilt heute die Aufmerksamkeit den Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion im Oktober.

Im ATX sind Werte im Gewinnbereich rar. Mayr-Melnhof gewannen an der ATX-Spitze bisher 1,8 Prozent. Die Papiere des Halbleiterhersteller AT&S lagen mit minus 3,9 Prozent am Ende des ATX-Segments. Damit folgten AT&S dem internationalen Trend, wonach die Techwerte mit minus 1,5 Prozent die schwächste Branche in Europa ist.

Der niederösterreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions hat nach neun Monaten das operative Ergebnis des Gesamtjahres 2025 übertroffen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stieg das bereinigte EBITDA um 39,3 Prozent auf 51,0 Mio. Euro (Gesamtjahr 2025: 48,6 Mio. Euro). Der Umsatz legte um 23,3 Prozent auf 649,0 Mio. Euro zu, das Nettoergebnis verdoppelte sich auf 32,9 Mio. Euro. Asta Energy Solutions verloren heute im Vienna Global Market 0,4 Prozent.

moe/ger

ISIN AT0000999982