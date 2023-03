Wiener Börse startet schwach - ATX verliert 1,3 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet. Der heimische Leitindex ATX fiel bis gegen 9.20 Uhr um 1,34 Prozent auf 3.399,50 Punkte. Belastet wurde der Index vor allem von den Verlusten der Bankwerte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten, allerdings in moderaterem Ausmaß.

Belastet wurden die Märkte weiter von den Sorgen um den US-Bankensektor angesichts des Kollapses der Silicon Valley Bank (SVB). Die US-Aufsichtsbehörden hatten zwar wegen Turbulenzen in Teilen des US-Bankensektors eingegriffen, doch die Unsicherheit bleibt.

Schwach zeigten sich vor diesem Hintergrund europaweit die Aktien von Banken. In Wien waren die Banktitel BAWAG (minus 2,2 Prozent), Erste Group (minus 1,9 Prozent) und RBI (minus 1,7 Prozent) die größten Verlierer im prime market.

