Wiener Börse startet schwächer - ATX gibt um 0,8 Prozent nach

Die Wiener Börse ist zur Wochenmitte erneut schwächer in den Handel gestartet. Damit setzt sich der Trend des Vortages fort. Am Dienstag hatte eine höher als erwartete US-Inflationsrate für August an den weltweiten Aktienmärkten für merkliche Verluste gesorgt. Der heimische Leitindex ATX verlor in den ersten Handelsminuten bis etwa 9.25 Uhr 0,80 Prozent an Wert und notierte bei 2.971,79 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,78 Prozent nach auf 1.499,15 Zähler.

Im August waren die US-Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 8,3 Prozent gestiegen - ein leichter Rückgang gegenüber der Juli-Rate, aber mehr als von den Marktteilnehmern erwartet. Zudem ist die Kerninflation weiter gestiegen.

Am Mittwoch stehen dann US-Erzeugerpreise im Fokus der Anleger. "Insbesondere bei Lebensmittelpreisen deutet sich hier eine Entspannung an", kommentieren die Helaba-Experten, "denn der Anstieg der Nahrungsmittelrohstoffpreise hat sich seit längerem bereits verlangsamt".

