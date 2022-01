Wiener Börse startet schwächer - ATX minus 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Gegen 9.15 Uhr, kurz nach Sitzungsbeginn, stand der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,41 Prozent bei 4.013,67 Punkten. Auch an den europäischen Leitmärkten, etwa in Frankfurt und London, ging es zum Handelsstart nach unten.

Weiterhin prägen die anhaltenden Sorgen vor rascheren Zinsschritten der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation das Marktgeschehen. Mittlerweile rechnen Analysten mit bis zu vier Zinsschritten der Fed im laufenden Jahr. Am Dienstag stehen am Vormittag jedoch zunächst Konjunkturdaten aus Deutschland im Fokus. Der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen gibt ein Stimmungsbild aus der Wirtschaft wieder. Laut den Experten der Helaba sind die Vorgaben dabei leicht positiv.

pma/ger

ISIN AT0000999982